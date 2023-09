Passerella crollata a Borgo Rivola: “Quanto è costata ? Perché sono stati utilizzati fondi dell’alluvione ?”

Quanto è costato il ponte ciclopedonale sul Senio crollato a Borgo Rivola ? Lo chiede ufficialmente Stefano Bertozzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Faenza e consigliere nell’assemblea dell’Unione della Romagna Faentina. L’investimento per la passerella, in capo al Parco della Vena del Gesso, doveva essere di 150 mila euro. Poi, per diverse ragioni, i costi sembrano essere aumentati, quasi duplicati.

Nei giorni dell’alluvione, il cantiere che stava posizionando il ponte è stato spazzato via dalla piena del fiume, che ha distrutto anche il ponte dei Crivellari. Una volta riposizionata, anche grazie ai fondi messi a disposizione del governo dopo l’alluvione, l’infrastruttura ha rappresentato una via d’accesso al borgo oltre il fiume, molto utilizzata, ma non ancora collaudata. Nel frattempo però si è lavorato anche per realizzare una nuova strada, ora ultimata, che permette di spostarsi fra le due sponde del fiume.