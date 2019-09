Due veicoli nel fosso a Cotignola, in via Torrazza, dove, all’altezza dell’incrocio con via Crispi, si sono scontrati un furgone Transit e una Skoda Octavia. 4 le persone ferite, tutte viaggiavano a bordo della Skoda, mentre il conducente del furgoncino, un 32enne faentino, è risultato illeso.

Dopo lo scontro i due veicoli sono finiti fuori strada. La Skoda, prima di entrare nel fosso, ha urtato anche il muro di un’abitazione.

Le persone coinvolte sono state soccorse dal personale del 118, arrivato sul posto con due ambulanze e l’auto medica. I feriti sono stati ricoverati negli ospedali di Lugo e Ravenna, ma con codici di media entità. La Polizia Locale della Bassa Romagna è invece intervenuta per stabilire le cause che hanno portato all’incidente.