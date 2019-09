Fondi per la formazione dei giovani: 25 milioni per i corsi post diploma e 3 milioni per il mondo dello spettacolo

Oltre 25 milioni dalla Regione Emilia-Romagna per finanziare 79 corsi post diploma dedicati alla formazione di giovani tecnici specializzati e 306 progetti per dare nuove competenze a chi già lavora in azienda. Sono i nuovi fondi destinati alla formazione per fornire ai giovani competenze tecniche e tecnologiche, avvicinando sempre più il mondo della scuola a quello delle imprese, e per dotare imprenditori, manager e professionisti competenze necessarie a disegnare, attivare e consolidare strategie di innovazione. 1600 i posti disponibili dislocati nei diversi Istituti Tecnici Superiori del territorio regionale.

3 milioni, invece, sono stati destinati alle professioni dello spettacolo, con 38 percorsi attivati rivolti a 680 destinatari del mondo del teatro, del canto e della musica e ovviamente ai tecnici funzionali alla produzione di uno spettacolo (come luci e suono)