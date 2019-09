912 famiglie non in regola con i vaccini obbligatori, 8 bambini nei nidi comunali di Ravenna

Sono 912 i bambini non in regola con le vaccinazioni obbligatorie sul territorio provinciale di Ravenna. Nelle ultime settimane l’azienda sanitaria ha richiamato le famiglie per regolarizzare la posizione di 388 bambini, dai 0 anni fino all’età dell’obbligo scolastico. Attualmente restano inadempienti o non completamente in regola 130 bambini nella fascia d’età 0-6 anni e 782 nella fascia d’età superiore. Mentre su materne e scuola dell’obbligo saranno l’ufficio scolastico e l’ausl a decidere provvedimenti, per quanto riguarda le scuole dell’infanzia, gli asili nido, la competenza è comunale. In questi giorni sono iniziati gli inserimenti dei nuovi iscritti e a Ravenna non tutti i bambini erano in regola