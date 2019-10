Incidente stradale alla rotonda 25 aprile, all’imbocco di via Testi, oggi alle 13 a Faenza. Un anziano di 87 anni è stato trasportato con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena mediante l’elisoccorso fatto arrivare appositamente da Ravenna. Tutta da chiarire la dinamica dell’incidente: l’anziano era in giro con la propria bici elettrica quando è caduto a terra, sbattendo violentemente la testa. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno raccontato come l’uomo fosse caduto a causa dell’urto con un’auto. All’arrivo della Polizia Locale, tuttavia, altri passanti hanno fornito un’altra versione, ovvero che l’87enne è caduto da solo, forse a causa di un malore. Saranno i rilievi degli agenti di polizia a determinare le cause di quanto accaduto.