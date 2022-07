Incendi alla pineta Ramazzotti a Lido di Dante: il punto della situazione

Tra la tarda serata di ieri e la prima mattinata di oggi si sono sviluppati due incendi nella pineta Ramazzotti a Lido di Dante, che hanno coinvolto un’area di circa un ettaro. Il primo, nella parte interna della pineta, è stato domato. Per quanto riguarda il secondo sono ancora al lavoro diverse squadre dei Vigili del fuoco di Ravenna e Cervia e tre mezzi dell’Antincendio boschivo della Protezione civile – coordinamento di Ravenna (un quarto è in arrivo). Sul posto anche un elicottero dei Vigili del fuoco, dotato di cestello con acqua, che si sta per alzare in volo per bagnare ulteriormente la zona e monitorare la situazione nel caso in cui si riattivassero altri focolai.

Il sindaco, prima autorità comunale di Protezione civile, ringrazia tutti i Vigili del fuoco e i volontari impegnati per il prezioso lavoro che stanno svolgendo.

Qualora necessario saranno forniti ulteriori aggiornamenti.