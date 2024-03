Inaugurato il Mosaic Temporary Shop dello IAT di San Francesco

Inaugurato il Mosaic Temporary Shop all’ufficio informazione e accoglienza turistica di piazza San Francesco, in modo tale da offrire immediatamente ai visitatori le produzioni degli artigiani e degli artisti delle botteghe e dei laboratori ravennati.

L’intervento è stato finanziato grazie alla vittoria di un bando del Ministero del Turismo ideato per aiutare le città con patrimoni Unesco a tornare a registrare un numero di visitatori in linea con il periodo pre-pandemico. Fra le azioni messe in campo a Ravenna, è rientrato anche il temporary shop.

I primi mosaici ospitati saranno dedicati alla primavera e sono stati realizzati dal gruppo di mosaiciste “Racconti Ravennati”.

Ai visitatori sarà inoltre consegnato un passaporto che potrà essere timbrato in ciascuna bottega. Una volta completato permetterà di ricevere una sorta di premio speciale.