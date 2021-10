La mostra dedicata a Patrick Zaki di Amnesty International, l’omaggio a Titta e le Fecce Tricolori e l’incontro con Luca Carboni in piazza Nenni hanno aperto l’edizione 2021 del MEI. Il cantante bolognese ha ricevuto il Premio alla Carriera della manifestazione. È stato un incontro profondo e commovente, con diverse domande anche da parte del pubblico per un artista che ancora oggi ispira la nuova scena musicale indipendente italiana.

Dopo la premiazione, a cui hanno partecipato il sindaco Massimo Isola, il vicesindaco Andrea Fabbri e la giornalista Rai Cristina Zoppa, il Teatro Masini ha ospitato la serata omaggio a Rino Gaetano con la Rino

Gaetano Band e tanti ospiti per i 40 anni dalla scomparsa del cantautore crotonese.