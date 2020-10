Inaugurato il Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia a Ravenna

Inaugurato ufficialmente il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia di Ravenna. La cerimonia si è tenuta dopo due giorni di inizio delle lezioni alla presenza delle autorità locali e degli studenti. Un momento di ringraziamento nei confronti di chi ha permesso la nascita del corso nel distretto romagnolo, realtà come la Fondazione Cassa, la Fondazione del Monte e gli altri finanziatori e la Fondazione Flaminia. Un ringraziamento anche nei confronti di chi, per anni, si è impegnato per raggiungere questo obiettivo. Medicina inizia a Ravenna con 95 studenti ammessi provenienti da diverse regioni d’Italia, in un momento storico nel quale la sanità, anche a costo di pesanti sacrifici, affronta una delle sfide più difficili