Insolito incidente, ma purtroppo con gravi conseguenze, in viale Farini nel pomeriggio di mercoledì quando, intorno alle 16.30, due ciclisti si sono scontrati frontalmente. L’incidente è avvenuto all’altezza della Camera di Commercio. A scontrarsi sono stati un ciclista di 29 anni e un ciclista di 47. Quest’ultimo ha riportato le conseguenze peggiori, dopo essere caduto a terra e aver sbattuto violentemente il capo. È stato quindi necessario l’intervento sul posto del 118, arrivato con un’ambulanza e l’auto medica. In supporto è arrivato inoltre l’elicottero. Le condizioni del 47enne infatti si sono dimostrate subito molto gravi e per l’uomo è scattato il trasferimento d’urgenza al centro traumatologico di Cesena. Per l’altro ciclista ferite di lieve entità che sono state medicate al pronto soccorso ravennate. Sarà ora compito della Polizia Locale stabilire le responsabilità di quanto accaduto.