Incidente la mattina di Ferragosto in via Marabina, intorno alle 9. Un uomo, un’ottantina di anni, è stato investito mentre in bicicletta si stava recando a Lido di Dante. L’incidente è avvenuto in prossimità del ponte bailey. Ad investire l’anziano è stata una donna, al volante di una Renault.

Dopo l’impatto, l’uomo ha sfondato il parabrezza ed è caduto a terra. Chiamati i soccorsi, il ferito è stato affidato alle cure del 118, arrivato con ambulanza ed elimedica. Il personale sanitario ha quindi deciso di trasportare l’anziano, che nel frattempo è sempre rimasto cosciente, in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena.

Alla polizia locale di Ravenna il compito di ricostruire le dinamiche dell’incidente.