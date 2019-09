Ieri alle ore 18,00, dopo una ristrutturazione funzionale volta ad accogliere le nuove professioni istituite dal Decreto Lorenzin 3/2018, si è svolta l’inaugurazione in Piazza Bernini n.2, della sede dell’Associazione che riunisce gli Ordini delle Professioni Infermieristiche, Professione di Ostetrica, dei Medici Veterinari, dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche e della Riabilitazione e della Prevenzione.

All’inaugurazione, coordinata dalla Presidente dell’Ente Oriana Gasperoni e dal Vicepresidente Mirco Coffari, erano presenti il Sindaco Michele De Pascale per il tradizionale taglio del nastro, S. E. Mons. Lorenzo Ghizzoni Arcivescovo di Ravenna e Cervia che ha benedetto la sede, la Vice Comandante della Polizia Municipale Alessandra Bagnara e l’Assessore alle politiche sociali Valentina Morigi per i saluti dei rispettivi ambiti. Tra gli invitati il Presidente dell’Ordine dei Medici ed Odontoiatri di Ravenna Dr. Stefano Falcinelli e il Dr. Pietro Gueltrini in rappresentanza dell’Ordine dei Farmacisti.

Un ringraziamento particolare è andato al personale amministrativo della segreteria che si impegna, quotidianamente offrendo contributi concreti e decisivi.

Il Presidente Emerito nonché fondatore dell’Unione Ordini Sanitari Dr. Antonio Rambelli ha ripercorso il periodo dalla fondazione (1 gennaio 1978) ai giorni nostri, sottolineando la crescita in termini di iscrizioni (da 844 nel 1978 a oltre i 4500 ad oggi); va riconosciuto soprattutto l’esempio di collaborazione tra professionisti sanitari al fine di unire le risorse per un migliore servizio agli iscritti ed ai cittadini. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno permesso e condiviso questo momento.