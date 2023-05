Dalle visite guidate agli approfondimenti, dentro e fuori dal museo. Ma anche lungo le strade e nelle chiese e palazzi alla ricerca di quel tocco artistico, storico e architettonico, che appartiene all’essenza castellana e che è necessario conoscere e valorizzare. Insieme agli uffici musei e cultura, per l’edizione 2023 della Sagra di Pentecoste (25-29 maggio), l’assessorato alla cultura del municipio di Castel Bolognese propone una serie di interessanti iniziative.

Aperture straordinarie al Museo Civico di viale Umberto I° tornano le Fibule gote della necropoli di Castel Bolognese, raccontate dai collaboratori Valerio Brunetti e Marica Ossani, che accompagneranno i visitatori nelle stanze del museo per approfondire l’affascinante itinerario storico. Due eventi in agenda il 27 maggio, dalle ore 18 alle 21, ed il 29 dalle 17 alle 19 con esposizione della coppia di fibule di epoca gota rinvenute nel 1980. Non solo. Spazio alla giornata speciale, domenica 28 maggio dalle ore 10 alle 12, in compagnia de ‘I Giovani Ciceroni’ insieme ad un gruppo di alunni della scuola media ‘G.Pascoli’ per scoprire tutti i segreti delle opere e dei reperti esposti. Ingresso gratuito. È possibile visitare liberamente il museo senza l’ausilio della guida. (museocivico@comune.castelbolognese.ra.it – 0546 655828/0546 50909).

Dal 20 maggio al 4 giugno, via libera alla mostra di Alberto Mingotti ‘Terrecotte e ceramiche invetriate’ nell’ex chiesa di Santa Maria della Misericordia e a quella di pittura e scultura con le opere di Rosetta Tronconi e Stefano Zaniboni al Torrione dell’ex ospedale (orari di apertura 10-12, 16-24). Nella chiesa di San Francesco ecco l’esposizione ‘E con questo? La sfida del successo’ con presentazione il 23 maggio alle ore 21.30. La carrellata è accompagnata da una serie di pannelli sull’origine della Festa di Pentecoste castellana curati da Pier Paolo Sangiorgi. Previste visite guidate quotidiane alle 17 e in altri orari da concordare. Da non perdere la passeggiata del 25 maggio (ore 19) attraverso gli edifici storici del centro urbano, l’arte sacra in San Petronio ed il museo parrocchiale con Cristina Castellari e il giro delle vecchie osterie del paese, in agenda il 27 alle 18, insieme allo storico Paolo Grandi. E ancora i tour MaAB nella chiesa di San Francesco (28 maggio ore 16), con approfondimento guidato alle opere d’arte sacra di Angelo Biancini, alla cappella della Immacolata Concezione e al Reliquario insieme a Stefano Zaniboni, e nel centro storico con Stefano Martini (29 maggio ore 17). Tutti gli eventi sono gratuiti e non c’è obbligo di prenotazione.

Aggiornamenti continui sui canali social del Museo Civico e Comune di Castel Bolognese oltre ai recapiti museocivico@comune.castelbolognese.ra.it – 0556.655828 – 0546.50909.

“Un ringraziamento particolare agli uffici musei e cultura del nostro municipio, ai collaboratori e agli artisti che hanno accettato il nostro invito a raccontare Castel Bolognese in cinque giorni – commenta l’assessore con delega alle attività e beni culturi Luca Selvatici -. Ora mancate solo il bagno di folla. La cultura è libertà e la libertà è partecipazione”.