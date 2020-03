Imprenditore ravennate converte la propria azienda per produrre mascherine: “Con l’aiuto di tutti, più di 3 mila mascherine al giorno”

Dalle 1000 alle 3000 mascherine al giorno. L’imprenditore ravennate Marco Tagliaferri ha deciso di convertire la produzione della sua azienda per realizzare mascherine da donare alla comunità romagnola. Tagliaferri è il titolare di Killykite, azienda di Marina Romea che produce abbigliamento e borse riciclando le vele vecchie o danneggiate. Una piccola azienda e così è nata l’idea di lanciare una raccolta fondi su GoFundMe per finanziare la conversione. 10 mila euro. I primi mille sono già stati raccolti e la produzione di mascherine è già pronta a partire. Sono 5 le persone che hanno sposato il progetto e che oggi lavorano interamente per la protezione della comunità