Per intervento di manutenzione straordinaria al manto stradale, da lunedì 30 gennaio a giovedì 2 febbraio, il tratto di via Campazzo, compreso tra i civici 4 e 5, rimarrà chiusa al transito, tranne per i residenti. Le modifiche alla viabilità saranno indicate attraverso la segnaletica temporanea di cantiere.