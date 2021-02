Come mantenere un rapporto stretto con i dipendenti nell’epoca del Covid e dello smart working? Come motivare i gruppi di lavoro di un’azienda? Una piccola cooperativa di Fusignano, in provincia di Ravenna, Atuttotondo Spettacoli, ha deciso di riconvertire “a distanza” la propria attività di eventi aziendali, cene col delitto e team building.

Il Covid, come è noto, ha reso impossibile, realizzare iniziative ed eventi aziendali dal vivo, mettendo in grossa difficoltà gli attori e le strutture che si erano specializzate in questo settore. Allo stesso tempo responsabili del personale e aziende hanno perso uno strumento importante per migliorare la comunicazione interna e costruire un rapporto stretto con i lavoratori. La soluzione? Portare online e in streaming questo tipo di attività.

Tra le iniziative che Atuttotondo propone ci sono “Il Racconto del Delitto”, un’attività di interpretazione per piccoli gruppi e il “Delitto nel Web”, un divertente caso giallistico, fra video pre-registrati, indizi digitali e interazione diretta coi personaggi. Ma non mancano eventi speciali, a richiesta del cliente, spettacoli, per allietare i dipendenti e le loro famiglie e illustrazioni animate, per veicolare in maniera nuova ed originale il brand dell’azienda.

Atuttotondo trasmette da uno studio professionale, anche con “green screen”, nelle piattaforme più conosciute (facebook, youtube, zoom) o quelle indicate dal cliente. La cooperativa condivide con il cliente il livello di interattività del format: dalla fruizione monodirezionale fino alla possibilità di interagire fra tutti i partecipanti all’evento. «La difficoltà sta nel mantenere il coinvolgimento e l’interattività anche a distanza — conclude Marchi — ma il livello di coinvolgimento finora è stato sorprendente»

Atuttotondo è una compagnia di spettacoli comici fondata nel 2002, attiva principalmente nel teatro di strada, nel teatro ragazzi, negli eventi aziendali e cene a tema. Dal 2002 ha replicato in tutta Italia oltre 2.500 volte i propri spettacoli (fra cui 700 volte le cene con delitto e 1.100 il Paggio Giullare). E’ inoltre attiva nel campo dell’editoria, avendo pubblicato 4 fumetti e 3 giochi di carte, così come nella comunicazione visiva e dell’illustrazione.