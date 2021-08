Il Romagna RFC si prepara a un nuovo inizio, dopo il lunghissimo stop del campionato causato dalla pandemia che dura da febbraio 2020. Si riparte dalla Serie A e dalla partita numero 300 da giocare, traguardo a lungo rimandato e che dunque coinciderà con la prima di campionato in programma per il 17 ottobre.

In attesa di conoscere il calendario del campionato, è già iniziata la preparazione: rotto il ghiaccio con le prime due sedute di allenamento di giovedì e venerdì, da questa settimana iniziano i test fisici e il lavoro atletico, che proseguirà nelle settimane successive per culminare con la due giorni di ritiro in programma il 10 e 11 settembre. Non mancheranno momenti di confronto con altre realtà: sono tre le date fissate per i test match, il 19 e 26 settembre e il 3 ottobre.

Confermato praticamente in blocco il gruppo delle passate stagioni, con alcune partenze e nuovi innesti, per lo più giovani esordienti provenienti dai Club della Franchigia, in linea con il progetto che il Romagna RFC porta avanti da ormai 15 anni.

A guidare la squadra ci sarà anche quest’anno il tecnico Simone Luci, affiancato da Damian Gagliardetti, Ettore Velato, Roberto Ievolella e Riccardo Soldati e dal preparatore atletico Vincenzo di Leva.

Proprio Luci, alla sua quinta stagione sulla panchina del Romagna, fa il punto in vista di questa nuova annata, sicuramente non priva di incognite: “Inizia una nuova stagione e ci siamo dati nuovi obiettivi da inseguire, per continuare il nostro percorso di crescita e riprenderlo da dove lo avevamo interrotto, ormai due stagioni fa. Vogliamo ripartire dai progressi che avevamo fatto in quelle ultime partite giocate, da quel girone di ritorno che non abbiamo mai potuto concludere. È vero che il campionato non prevede retrocessioni, ma questo non deve essere un alibi: vogliamo dare il massimo e toglierci più soddisfazioni possibili. Quest’anno più che mai servirà tanto spirito di adattamento, dentro e fuori dal campo: al di là della situazione legata all’evolversi della pandemia, dovremo confrontarci con le nuove regole di gioco che verranno introdotte. Dovremo prendere confidenza con questi cambiamenti e trovare le giuste soluzioni per adattarci. La nostra filosofia è sempre stata quella di andare avanti per la nostra strada, indipendentemente dalle avversarie, affrontando un passo alla volta, e sarà così anche quest’anno. Possiamo contare su una rosa ampia, ben amalgamata: sarà interessante vedere all’opera i ragazzi che sono alla loro prima esperienza in prima squadra e che sicuramente ce la metteranno tutta per avere l’occasione di giocare in Serie A.”