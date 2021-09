Da due settimane il Faenza calcio ha iniziato la preparazione al campionato di Promozione che inizierà domenica 12 settembre.

Dopo la prima amichevole vinta 3-0 con il Fornace Zarattini (reti di Giacomo Lanzoni, Riviello e Missiroli, alla gara di addio), il Faenza si è imposto con lo stesso punteggio nel triangolare giocato a Molinella contro i padroni di casa (gol di Alessandro Albonetti, Pietro e Giacomo Lanzoni) e il Castel San Pietro (a segno Assirelli, Betti e Riviello). Poi ha superato 3-2 (reti di Nicola Albonetti, Andrei Galatanu e Savorani) pure il San Rocco, nell’amichevole in famiglia al campo di via Ravegnana

Domenica 5 settembre, la prima partita ufficiale a Osteria Grande, in Coppa Italia, a eliminazione diretta.

“Il lavoro di queste due settimane è andato bene – dice il tecnico Alessandro Moregola – Qualche giocatore non si è potuto aggregare all’inizio, e la squadra per questo è ancora un poco indietro nella condizione, ma comunque a buon punto. Le partite amichevoli, al di là del risultato, hanno dato utili indicazioni. Per quanto riguarda la Coppa Italia, sarà una ulteriore tappa in questo percorso. Affrontiamo un valido avversario, ma i ragazzi daranno il massimo per onorare l’impegno e cercare la qualificazione”.