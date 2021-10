E’ trascorso quasi un mese da “Quartiere Alberti in festa”, la bella domenica organizzata dagli esercenti del quartiere che ha coinvolto migliaia di persone grazie a una ricca serie di iniziative promozionali. Ma il risultato più importante di quella giornata sta nella conferma di una rinnovata coesione da parte di chi opera in quella zona di Ravenna: decine di esercenti di viale Alberti, via Brunelleschi e via Le Corbusier, sempre più convinti che “fare squadra” sia la soluzione più adatta per aumentare l’appeal del quartiere.

Così, gli attivissimi esercenti sono già al lavoro per ideare e organizzare le iniziative che caratterizzeranno le prossime feste natalizie; ma le idee vanno oltre, al prossimo aprile, quando potrebbe vedere la luce la prima edizione di un “Alberti Wellness” caratterizzato dal protagonismo delle numerose palestre e scuole di danza che già hanno partecipato alla festa di settembre.

Intanto, fino al 27 ottobre è ancora possibile partecipare al contest lanciato da Linea Rosa ODV nel corso di “Quartiere Alberti in festa”: l’obiettivo è completare un “puzzle” identificando le varie targhe in mosaico della campagna “Ravenna città amica delle donne” che sono state acquistate dagli esercenti nei mesi scorsi e che sono visibili dentro o fuori dalle varie attività.

Chi vuole prendere parte al contest potrà acquistare le cartoline – i punti di distribuzione sono Emily Dress e Girogirotondo – e completare il puzzle facendo tappa nei vari negozi del quartiere per ritirare una delle 48 tessere che lo compongono. I negozianti metteranno anche a disposizione dei partecipanti piccoli omaggi e buoni sconto. Una volta completato, il puzzle dovrà essere consegnato a Linea Rosa per vincere numerosi gadget e partecipare all’estrazione di una Coroncina in mosaico di Racconti Ravennati.

Il costo della cartolina è di 2 euro e 50, e il ricavato andrà in beneficenza all’associazione.