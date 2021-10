Si è svolta oggi la prima Giornata della Ricerca per la Salute organizzata dal corso di laurea in Medicina e Chirurgia sede di Ravenna e Ausl della Romagna in collaborazione con la Fondazione Flaminia. In questa occasione durante tutta la mattinata i medici dell’ospedale Santa Maria delle Croci e i docenti universitari delle discipline cliniche e di base del corso di laurea in Medicina e chirurgia hanno illustrato le attività e i progetti di ricerca in cui sono coinvolti.