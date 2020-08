Un uomo di 34 anni ha perso la vita nella notte fra lunedì e martedì lungo la via Emilia fra Faenza e Castel Bolognese. L’uomo, in sella alla bici, intorno all’una di notte, stava percorrendo la strada insieme ad un amico, quando è stato investito da un’Opel Corsa. L’auto, guidata da una 23enne, stava procedendo nella stessa direzione dei due ciclisti. Dopo l’urto, il 34enne è caduto violentemente a terra e all’arrivo del personale medico aveva già perso la vita. Sulle dinamiche dell’incidente farà luce la Polizia di Stato. La ragazza alla guida della vettura è stata trasportata in ospedale, a Faenza, in stato di shock. Illeso invece l’altro ciclista.