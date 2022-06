Domenica le Frecce Tricolori a Punta Marina: tanti gli eventi nel fine settimana | VIDEO

Lo spettacolo delle Frecce Tricolori domenica a Punta Marina a partire dalle 16. Sarà un intenso fine settimana per la costa ravennate con il weekend di Tricolore Air Show, sabato 18 e domenica 19 giugno. L’evento, organizzato dall’Aero Club “Francesco Baracca” di Lugo, in collaborazione con il Comune di Ravenna torna dopo la pausa dovuta alla pandemia. Tante le iniziative nell’arco dei due giorni, non solo lo spettacolo aereo nel pomeriggio di domenica. Fin dal sabato, lungo viale Cristoforo Colombo saranno allestiti stand espositivi delle forze armate e delle forze di polizia, a Marina di Ravenna ormeggerà la nave San Marco, nella spiaggia libera di Punta Marina si potrà prendere il volo con le mongolfiere sabato pomeriggio e sera (dalle 18 alle 23) e domenica mattina (dalle 8 alle 10). In viale dei Navigatori saranno allestiti stand commerciali e street food.

Domenica, prima dell’ingresso in scena delle Frecce Tricolori comandate dal Tenente Colonnello Stefano Vit, il cielo di Punta Marina ospiterà diversi spettacoli.