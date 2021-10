Lavori in Unione: non più solo d’estate, gli studenti potranno fare volontariato tutto l’anno

Studenti in campo nel mondo del volontariato. Il progetto Lavori in Unione diventa annuale e il progetto entra in una nuova fase. Durante le passate edizioni i 1000 ragazzi dai 14 ai 19 anni che hanno aderito all’iniziativa hanno sempre svolto due settimane di volontariato, durante le vacanze estive, a servizio della comunità. La possibilità di svolgere questi percorsi ora si allarga a tutto l’anno, grazie al coordinamento della cooperativa LibrAzione in partnership con COmunità Romagna e con la Consulta del Volontariato. Diversi i campi nei quali gli studenti potranno far esperienza: associazioni culturali, sportive, pet therapy, aiuti allo studio, agricoltura sociale, disabilità, attività di aiuto didattiche, tutela ambientale e tanto altro.