Da aprile la Piccola Oasi pulisce la città: “C’è disinteresse e si pensa sempre che ci debbano pensare altri” | VIDEO

Da aprile i volontari dell’associazione Piccola Oasi “Lilly e i Vagabondi” puliscono la città. Tutto è iniziato pulendo le aree verdi, poi l’opera di volontariato si è allargata in base alle segnalazioni. Progetto Verde Pulito Faenza il titolo dell’iniziativa ideata autonomamente dall’associazione. L’ultimo turno è andato in scena al parcheggio del Faenza Uno, in via Renaccio, e lungo il rivale del fiume. I volontari sono stati costretti a lavorare 10 ore per ripulire la zona, segno di uno scarso interessa per l’ambiente, purtroppo diffuso come testimoniano le attività di questi mesi.