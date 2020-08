Sfruttare il provvedimento nazionale di chiusura delle discoteche fino al 7 settembre 2020 per “risolvere, finalmente e definitivamente, il problema legato alla discoteca Indie Club segnalato dagli abitanti della frazione di Pinarella di Cervia”. Lo chiede Giulia Gibertoni (Misto) riportando i disagi causati già dallo scorso luglio nella zona.

Da “sempre più frequenti episodi di microcriminalità diffusa, disturbo dell’ordine e della quiete pubblica in orario notturno fino alla presenza di vere e proprie baby gang ormai stanziali in coincidenza con gli orari di apertura del locale”, gli abitanti avrebbero segnalato “violazioni della proprietà privata, furti con scasso, lancio di sassi, furti generalizzati di biciclette, schiamazzi e atti osceni in luogo pubblico”. Risale al 3 agosto scorso un esposto di denuncia degli abitanti di Pinarella al Tribunale di Ravenna per la grave situazione intorno all’Indie Club. Tuttavia “gli incontri con l’amministrazione comunale e le autorità non avrebbero, finora, prodotto risultati significativi”, da qui la richiesta della consigliera di “ripristinare il rispetto delle leggi e restituire ai cittadini il diritto a una vita non esposta a episodi costanti di criminalità”. “L’amministrazione comunale potrebbe farsi parte attiva, anziché rimanere sostanzialmente spettatrice, facendo rispettare le leggi sia dentro che fuori la discoteca, e anche arrivando alla delocalizzazione dell’attività in una sede maggiormente consona”, aggiunge Gibertoni che chiede anche l’istituzione di un tavolo di confronto.