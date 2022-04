Al via la fase ad orologio del campionato di Serie A2, con l’OraSì Ravenna impegnata nella prima sfida contro Torino, in programma domani alle 20.30 al PalaCattani di Faenza.

Il prepartita, nelle parole di coach Alessandro Lotesoriere e del capitano Daniele Cinciarini.

Alessandro Lotesoriere: “La partita con Torino ci mette davanti a tantissimi gap che dovremo provare a colmare con la nostra pallacanestro e con la massima energia della nostra stagione. Energia che mi auguro verrà alimentata dal nostro pubblico, che aspettiamo numeroso. Solo così potremo competere con una squadra che ha contenuti tecnici e tattici di primo livello”.

Daniele Cinciarini: “Torino è una bella squadra, difficile da affrontare e che si sta confermando ai piani alti della classifica. Noi dobbiamo rimanere noi stessi per provare a mantenere la terza posizione anche in questa seconda fase. Giochiamo in casa e contiamo sulla spinta dei nostri tifosi, che non è mai mancata dall’inizio del campionato”.

Note – La biglietteria del PalaCattani aprirà alle 19, i cancelli alle 19.30.

Prima dell’inizio verrà premiato Davide Denegri come MVP del mese di marzo del girone rosso. Sarà ospite e verrà presentata nell’intervallo la squadra del Ravenna Women di calcio femminile insieme a tutto lo staff. Con un’età media attorno ai 20 anni e senza nemmeno una giocatrice straniera, il Ravenna Women è l’unica società tra serie A e B femminile composta solo da atlete italiane e questo rende ancor più ammirevole e significativo il suo percorso nel campionato nazionale di serie B.

Media – Diretta in streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

Fase orologio, il programma

L’OraSì, dopo Torino, incontrerà in trasferta Udine al “PalaCarnera” giovedì 21 aprile alle 20, Treviglio in casa al PalaCattani lunedì 25 aprile alle 19 e chiuderà sul campo di Cantù (Pala Banco Desio) domenica 1 maggio alle 18.

I punti ottenuti nella fase a orologio saranno cumulati a quelli della prima fase, dando la classifica finale dei due gironi Verde e Rosso. In caso di parità in classifica all’interno del girone si terrà contro degli scontri diretti effettuati nella prima fase e, in caso di ulteriore parità, del quoziente canestri al termine della fase ad orologio.

Dopo la fase a orologio scatteranno i playoff, con le prime otto squadre di ciascun raggruppamento che si incroceranno in due tabelloni distinti.