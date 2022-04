Dieci medaglie d’oro, sette medaglie d’argento, otto medaglie di bronzo. È il prezioso bottino della formazione Unit Kung Fu Faenza alla seconda prova del Campionato Interregionale Nord Italia tenutasi al Palasport di Sirmione e valevole per la selezione del Campionato Nazionale. Un bottino che è valso alla compagine manfreda la Coppa d’Argento al termine del fine settimana di gare.

Il 9 e il 10 aprile sono state diverse le specialità scese in pedana: taolu tradizionale, wushu moderno, wing chun, shaolin, sanda, light sanda.

Faenza si è presentata con diversi atleti riportando preziosi risultati nel primo importante appuntamento dopo il blocco e la ripartenza dell’attività sportiva. Una sospensione degli allenamenti che comunque non ha fermato la preparazione atletica degli allievi, che hanno mantenuto un contatto a distanza con il maestro di kung fu Giuseppe Iuculano, portando avanti, anche se non in palestra, un programma di esercizi idoneo a non disperdere gli sforzi dei mesi precedenti.

Nelle singole specialità hanno così ottenuto

medaglia d’oro:

Simone Iuculano

Emanuela Pleshko (3 ori)

Pietro Bersani

Giacomo Alberghi

Giacomo Parrucci

Giulia Roncassaglia

Mattia Karaj

Francesco Fabbri

medaglia d’argento:

Maria Giulia Cirina

Diego Mazzolini

Jacopo Naldi

Agnese Portaluri

Eleonora Capelli

Gabriele Zauli

Emma Castellari

medaglia di bronzo:

Alessandro Drei

Dario Iuculano

Luca Zama

Anna Mingazzini

Martina Albonetti

Alice Morri

Romina Gatta

Michele Montanari