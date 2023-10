Il premio CerviaAmbiente 2023 a Stefano Boeri

E’ stato consegnato oggi alla Darsena del Sale il Premio CerviaAmbiente 2023, conferito quest’anno all’architetto e urbanista Stefano Boeri, che per impegni urgenti in altra sede era in collegamento streaming. L’evento si è svolto all’interno del convegno “Le città del futuro, come rispondere alle sfide sul cambiamento climatico”, durante il quale sono stati anche consegnati i riconoscimenti speciali al climatologo Carlo Cacciamani e al professor Andrea Augenti. Nel suo intervento di apertura, il sindaco Massimo Medri ha puntato i riflettori sul rilancio del CerviaAmbiente, la cui sede sarà presto riportata a Cervia.