“La musica incontra la solidarietà”, concerto di fine anno al teatro Alighieri

Il 28 dicembre, presso il Teatro Alighieri di Ravenna alle ore 21.00 si terrà il concerto lirico-sinfonico “La musica incontra la solidarietà”, che rappresenta per la città il concerto di fine anno. Un evento benefico che nasce dalla volontà di una rete di Associazioni ed Enti” con l’obiettivo di raccogliere fondi per lIstituto Oncologico Romagnolo e per il reparto oncologico dell’Ospedale di Ravenna.

Il carattere innovativo dell’evento è rappresentato proprio dalla rete di soggetti messa in campo sia a livello istituzionale che a livello artistico: il concerto che vede la compartecipazione del Comune di Ravenna e il patrocinio della Fondazione Ravenna Risorgimento, vede una coproduzione tra l’Orchestra del Mediterraneo e l’Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro.

Verrà eseguito un programma brillante di ouverture ed arie d’opera per concludere in musica l’anno ma nel segno della solidarietà.