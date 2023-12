120 volontari da tutta Italia per il mercatino di fine anno di Mato Grosso

Volontari di Mato Grosso al lavoro in Piazzale Tambini a Faenza per il tradizionale mercatino di fine anno a sostegno delle missioni in Bolivia, Ecuador, Brasile e Perù. Un tempo il mercatino era fra i più importanti, per grandezza, nel Nord Italia. Ora gli spazi si sono notevolmente ridotti, non essendo più il centro fieristico disponibile, ceduto dal Comune all’Ausl Romagna per la realizzazione della Casa della Salute. Non per questo, però, è diminuito l’afflusso dei visitatori, in tanti in coda fin dal primo giorno . Il mercatino rimarrà aperto fino all’1 gennaio.