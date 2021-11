In vista e in preparazione del 150° anniversario della morte di Giuseppe Mazzini, che si celebrerà nel 2022, la Fondazione Ravenna Risorgimento organizza un incontro con il filosofo Mauro Cascio.

Lunedì 22 novembre, alle 17,30, nell’aula magna della Casa Matha, in piazza Costa 3, si terrà un incontro aperto al pubblico sull’attualità del pensiero di Hegel dal titolo: Il pensiero che infiammò anche Mazzini.

Mauro Cascio ha infatti recentemente curato assieme a Patricia Renzi l’edizione del volume Introduzione alla filosofia di Hegel scritto da Augusto Vera in francese nel 1855, saggio filosofico che ancora oggi conserva una straordinaria freschezza e attualità.

L’incontro vedrà il Primo Massaro Maurizio Piancastelli ed Eugenio Fusignani Vicesindaco in veste di Presidente della Fondazione Ravenna Risorgimento portare i saluti ai partecipanti.

La professoressa Fulvia Missiroli introdurrà la conferenza di Mauro Cascio che tratterà dell’importanza del pensiero filosofico di Hegel e quanto questo influenzò la formazione politica di Giuseppe Mazzini.

“Le celebrazioni per i 150 anni dalla morte di Mazzini, avvenuta a Pisa nel 1872 – afferma il vicesindaco Eugenio Fusignani – rappresentano un appuntamento importante per rievocarne e celebrarne la determinante azione politica a favore di libertà, uguaglianza e fratellanza, valori di democrazia e tolleranza che, grazie all’azione risorgimentale e alla rilevanza politica e umana di Giuseppe Mazzini, hanno dato il contributo determinante per la creazione dell’Italia moderna e repubblicana. E’ molto gratificante che a tenere la conferenza sia uno studioso dello spessore di Mauro Cascio, a riprova della vivacità e della profondità culturale della fondazione che mi onoro di presiedere”.

Mauro Cascio, filosofo, ha all’attivo decine di conferenze, dalla Biblioteca del Senato, all’Università di Oxford e numerose curatele per importanti case editrici (Mimesis, Rubbettino, Bonanno).

Al libro di Mauro Cascio, Davanti alla fine del mondo, si è ispirato Roberto Kunstler, lo storico autore di Sergio Cammariere, per il suo omonimo disco pubblicato da Sony.

Per l’accesso alla conferenza saranno applicate le norme anti Covid-19.