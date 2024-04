Il nuovo asilo Il Girasole potrebbe sorgere al posto del campo da calcio di via Calamelli

Il Girasole verrà ricostruito con i fondi del PNRR e con i fondi messi a disposizione dalla struttura commissariale. L’amministrazione comunale ha espresso la volontà di demolire l’attuale struttura del Girasole, fortemente danneggiata dall’alluvione, e prediligere la strada della nuova costruzione. Il nuovo asilo sarà più grande e dovrà passare da 4 a 6 classi, come da progetto PNRR, con tanto di laboratori oggi richiesti nei progetti di edilizia scolastica. Sarà quindi una struttura più grande. Due a questo punto le ipotesi in campo: collocare il nuovo Giraole all’interno degli attuali spazi, andando però a sacrificare una parte di area verde del giardino che sarebbe occupata dalle nuove metrature; oppure collocare il nuovo Girasole in un’area diversa. L’ipotesi in campo è l’area verde a fianco dello skate-park dove oggi ha sede un rudimentale campo da calcio caratterizzato unicamente dalla presenza di due piccole porte e nulla più.