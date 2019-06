Molino Spadoni comunica di essersi aggiudicato all’asta il complesso dello storico Molino Lovatelli, situato a Ravenna nel Borgo San Rocco. La nuova proprietà informa che l’edificio non ha per il momento una destinazione d’uso definitiva.

L’acquisto è stato effettuato nell’ottica di sottrarre all’abbandono un molino che risale al XIII secolo.

Per ora Molino Spadoni resta concentrato sull’apertura del Mercato Coperto, non appena l’impresa incaricata dei lavori terminerà l’intervento, e su tutte le altre attività poste in essere.