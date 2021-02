Questa mattina i responsabili Anna e Francesco del “ Sole del sorriso, ( luogo che ospita 19 persone anziane, tra questi una centenaria )hanno ricevuto i rappresentanti del Lions club Milano Marittima 100 e del SO.SAN.

Solidarietà Lions che hanno donato alla struttura alcuni saturimetri, che saranno messi a disposizione degli ospiti della residenza.

All’incontro erano presenti il Vice sindaco di Ravenna Eugenio Fusignani, Alessandra Maltoni Presidente Lions Club Milano Marittima100 ( Distretto 108 A Governatore Francesca Romano V.) Salvatore Trigona Presidente del SO.SAN. i Lions: Vice Presidente Lions e rappresentante Sosan Andrea Salmi, Past President Loris Savini, i consiglieri Silvia Lameri, Valentino Emiliani, Ivana Filios.

I responsabili Francesco e Anna hanno ringraziato per la donazione di questo strumento particolarmente utile soprattutto in tempo di covid e in generale per l’attività del Lions club sempre attento alle problematiche sociali della nostra comunità.

Il Vice Sindaco Eugenio Fusignani ha sottolineato l’importanza del lavoro che viene svolto per i nostri anziani che sono la nostra memoria storica e sociale.

Il saturimetro (o pulsossimetro) serve a misurare l’ossigenazione del sangue ed è utile per sapere se i polmoni riescono ad assumerne in quantità sufficiente.

Il saturimetro viene normalmente usato nei pazienti con asma, bronchite cronica, polmoniti ecc. e per monitorare l’ossigenazione in caso di febbre, tosse, mancanza di respiro.

E’ un apparecchio particolarmente utile a valutare l’andamento della malattia Covid-19.