Una perdita pesante per tutti, che Alessandra Bagnara, presidente del Centro Antiviolenza di Ravenna, ha commentato così:

“Non riesco a metabolizzare questa notizia, mi sembra inverosimile. Angela un’amica carissima, una donna eccezionale, una professionista preparata e tenace. Con lei ho condiviso momenti di formazione molto importanti.

Insieme abbiamo affrontato battaglie, realizzato progetti. E’ sempre stata un punto di riferimento non solo per le amiche della Casa delle Donne ma per tutti noi.

E’ una grande perdita, incolmabile.

Abbraccio virtualmente le amiche della Casa delle donne a cui rivolgo sentite condoglianze, mie e delle socie, operatrici e volontarie di Linea Rosa.”