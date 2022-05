Il liceo classico torna ad aprire le porte ai visitatori: il 6 maggio la notte bianca | VIDEO

Torna la notte bianca del liceo classico Torricelli. Il 6 maggio, dalle 18 alle 24, la sede del classico di via S.Maria dell’Angelo del Liceo Torricelli-Ballardini aprirà le porte alle famiglie e ai visitatori per la settima edizione dell’appuntamento culturale che vedrà protagonisti gli stessi studenti. Inaugurerà il programma delle attività Ivano Dionigi, Rettore dell’Università di Bologna fino al 2015. Poi spazio ad una serie di iniziative dedicate al Mito, riletto in chiave della violenza di genere, al teatro, all’attualità europea, alla storia e alla storia faentina, alla fisica, alla matematica