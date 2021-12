Si è svolta ieri sera un importante evento di musica e filosofia su Dante Alighieri.

L’obbiettivo dell’incontro è stato quello di discutere del carattere “perenne” del pensiero di Dante.

L’incontro ha valorizzato Dante come filosofo e politico nel tentativo di valorizzarne il messaggio in relazione al nostro presente.

Ne hanno discusso il filosofo Diego Fusaro e il musicista Raffaele Bellavista che ha suonato brani in omaggio alla grandezza del poeta vissuto e morto a Ravenna settecento anni fa.