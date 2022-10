Sabato 8 e domenica 9 ottobre si terrà la tradizionale Sagra della Zucca e dell’Uva Baccarona. Dopo tre anni di assenza, Borgo Rivola si colora dei primi colori caldi dell’autunno e si riempie dei profumi che caratterizzano questo periodo dell’anno: zucca, caldarroste e vin brulé.

Apertura dello stand gastronomico sabato alle 18.30 e domenica alle 11:30. Sarà allestito un mercatino a tema, intrattenimento musicale e attività per bambini. Durante la domenica, gli amanti del nostro Appennino, dalle 9:30 alle 18:30, ci sarà la prima apertura del Centro Visite sul carsismo e la speleologia. Alle 10:30 sono previsti gli interventi istituzionali e per tutta la giornata è possibile effettuare visite guidate presso la Grotta di Re Tiberio. Per informazioni contattare la Pro Loco di Borgo Rivola al 339 4399509.