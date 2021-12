Conclusa una raccolta fondi, ne inizia subito un’altra per Fiori d’Acciaio che nella giornata di sabato ha inaugurato un punto vendita temporaneo in piazza della Libertà a Faenza dove verranno venduti fino al 23 dicembre panettoni, pandori, calendari dell’associazione e pensieri per Natale.Il ricavato sarà finalizzato sempre ad aiutare l’ospedale di Faenza per la prevenzione e per la diagnostica precoce dei tumori