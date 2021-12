Sono disponibili gli ultimi cinque posti per il Corso RED – Renewable Energy Development – energie rinnovabili dell’ITS Ravenna. La scadenza per le iscrizioni è lunedì 13 dicembre alle 13 e la selezione si terrà il giorno successivo, per consentire ai nuovi partecipanti di accedere da subito alle lezioni. Dopo un percorso di due anni, tra formazione teorica e stage in azienda si acquisirà la qualifica di “Tecnico superiore per la gestione di sistemi energetici 4.0 sostenibili”. A realizzare il corso nei locali dell’Istituto tecnico Nullo Baldini (c’è anche quello Green già al completo) è la Fondazione ITS TEC (Istituto tecnico superiore Territorio Energia Costruire), a cui aderisce anche il Comune di Ravenna. Si tratta di corsi biennali post diploma per i futuri Tecnici Superiori specializzati negli ambiti della transizione energetica ed ecologica richiesti dagli investimenti del Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha stanziato ingenti fondi per rafforzare l’offerta ITS, in quanto favorisce lo sviluppo delle competenze nell’utilizzo delle tecnologie abilitanti nell’ambito della trasformazione dell’Industria 4.0 per perseguire uno sviluppo economico sostenibile.

Gli ITS offrono percorsi post diploma, cofinanziati con risorse del Fondo sociale europeo, del ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e della Regione Emilia-Romagna e che vantano un tasso di occupazione dell’80% a un anno dal diploma.

Attestato rilasciato

Diploma statale di tecnico superiore, di 5° livello Europeo, formazione terziaria non universitaria.

Quota di partecipazione

I corsi ITS in Emilia-Romagna sono gratuiti, è richiesta solo una quota di 200 euro alla conferma della partecipazione al corso.

Corso RED – Renewable Energy Development – energie rinnovabili

Il tecnico superiore per la gestione di sistemi energetici pianifica interventi finalizzati al risparmio energetico di sistemi, impianti e siti produttivi, promuovendo e valorizzando sistemi di produzione da rinnovabili, lo sviluppo sostenibile e la responsabilità sociale d’impresa attraverso interventi di efficientamento e utilizzo razionale dell’energia.