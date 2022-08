“Con grande dolore F.A. srl comunica l’improvvisa scomparsa di Alessandro Berardi a soli 59 anni. Post Holder terminal e movimento dell’aeroporto Ridolfi, Alessandro era una figura storica dello scalo forlivese.

Berardi ha contribuito alla riapertura dell’aeroporto grazie al suo incessante lavoro e alla sua grande professionalità che hanno permesso ai vertici di F.A. srl di raggiungere questo importante obiettivo nell’ottobre del 2020.

Da tutti amato per la sua grande simpatia e per la disponibilità, Alessandro lascia un vuoto incolmabile in tutti i colleghi non solo dal lato professionale, ma soprattutto da quello umano.

Al momento non è stata ancora comunicata la data delle esequie.”