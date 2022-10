Tenta di colpire un carabiniere con un’ascia ma viene bloccato con il taser. Un uomo, 65 anni, incensurato, ex guardia giurata, è stato arrestato domenica sera a Ravenna dopo aver tentato di aggredire il militare. L’intervento delle forze dell’ordine era stato richiesto dal personale del 118, arrivato all’abitazione dell’uomo, in viale Alberti, dopo la chiamata dei parenti alla centrale operativa. L’ex guardia giurata era ubriaca e si era ferito alla testa. La notizia è riportata dai quotidiani in edicola.

Alla vista dei carabinieri, il 65enne avrebbe ulteriormente perso il controllo. Inutili i tentativi di calmarlo.

Dopo l’arresto, i militari hanno perquisito il domicilio, trovando una pistola carica, una baionetta e altre due accette, tutto materiale sequestrato.

L’uomo è stato arrestato per detenzione abusiva di armi, violenza, minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Comparso di fronte al giudice, in attesa del processo, l’uomo è stato rimesso in libertà