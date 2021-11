Anbi Emilia Romagna e il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale anche per quest’anno scolastico 2021/2022 hanno indetto il concorso regionale “Acqua & Territorio”. Rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado comprese nel territorio gestito dal Consorzio*, il concorso è arrivato alla 14esima edizione e ha come obiettivo quello di far conoscere le opere e le attività dei Consorzi di bonifica a difesa della biodiversità e dell’ambiente. Infatti, la creazione della complessa rete di bonifica nel nostro territorio ha generato habitat ricchi di specie animali e vegetali che contribuiscono in modo decisivo a incrementare il valore ambientale del paesaggio che ci circonda. Con lo scopo di aumentare la consapevolezza nei ragazzi su questi temi, è stato scelto come titolo per questa edizione “Alla scoperta degli abitanti del villaggio d’acqua dolce”

Gli alunni, in collaborazione con gli insegnanti, dovranno realizzare un video per promuovere le eccellenze che rendono il nostro territorio di bonifica attrattivo per i turisti ambientali – italiani e stranieri – il cui movente principale è la natura.

Obiettivo è mettere in evidenza la ricchezza e le suggestioni del paesaggio generato dalla presenza delle opere di bonifica (casse d’espansione, canali, invasi, riserve idriche e aree naturalistiche, ecc.). Paesaggi a volte poco noti, non sempre evidenti sulle mappe o nei software dei navigatori satellitari, ma di grande fascino, utilità e valore. Scenari che, nella loro complessità e intensa bellezza, potranno essere compresi attraverso nuove e insolite letture che gli studenti potranno offrire con la loro opera creativa.

Il Concorso si divide in 2 sezioni: produzioni video Cortometraggi e produzioni video Storie/Spot.

La presentazione del progetto dovrà essere inviata entro il 22 marzo 2022 al Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale, Piazza Savonarola n. 5, Lugo (RA), con tutti i dati utili per i successivi contatti (nome e cognome del referente scolastico, numero di telefono, e-mail).

Per informazioni e maggiori dettagli: tel. 0545 909506, email consorzio@romagnaoccidentale.it.

I miglior elaborati selezionati dai Consorzi a livello regionale parteciperanno alla selezione finale per il Premio: € 400 per i migliori progetti delle scuole elementari (€ 200 per ogni sezione del concorso), € 400 per il migliore progetto delle scuole medie (€ 200 per ogni sezione del concorso) e € 200 per i migliori progetti dei singoli alunni (€ 100 per ogni sezione del concorso). I vincitori prenderanno anche parte a un evento formativo e ricreativo che si terrà durante la cerimonia di premiazione, prevista nel mese di maggio 2022.

Inoltre, i vincitori della sezione cortometraggi parteciperanno all’Amarcort film festiva,l che si svolgerà nel mese di novembre 2022 a Rimini.

*Il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale opera in un comprensorio di oltre 2.000 km quadrati (con una rete canali di 962 km), tra i fiumi Sillaro a ovest, Lamone a est, Reno a nord e il crinale appenninico tosco-romagnolo a sud. Cinque le province coinvolte: Ravenna, in prevalenza; Bologna, nell’area imolese; Forlì-Cesena, nell’area collinare di Modigliana e Tredozio; Ferrara, al confine nord-ovest del comprensorio; Firenze, nel versante adriatico della Regione Toscana che comprende i centri abitati di Firenzuola, Palazzuolo e Marradi. 35 i comuni che fanno parte del comprensorio.