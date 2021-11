Sarà attivato oggi il nuovo impianto semaforico per l’attraversamento pedonale a chiamata realizzato sulla strada provinciale San Vitale, a Bagnacavallo, nei pressi del piazzale antistante il ristorante All’Infinito e della stazione di rifornimento IP.

Questo attraversamento pedonale sostituirà i due attualmente presenti nei pressi di via Milano e via Redino, che saranno cancellati.

Durante gli orari di punta, all’ingresso e all’uscita da scuola, la Polizia locale e i volontari del Gruppo comunale di Protezione civile saranno presenti per indirizzare le persone al corretto utilizzo dell’attraversamento.

«Obiettivo dell’intervento – spiega la sindaca Eleonora Proni – è rendere più fluidi i collegamenti tra la zona residenziale che si snoda a sud della San Vitale e il centro città e la messa in sicurezza della zona scolastica. Proprio per questo abbiamo dato informazione alle famiglie attraverso la scuola che ringraziamo per la collaborazione.»

Sempre per quanto riguarda la sicurezza stradale, è prevista poi la realizzazione di un altro impianto semaforico per l’attraversamento pedonale a chiamata, sempre sulla San Vitale, nei pressi dell’incrocio con la via Pascoli e il vialetto della stazione ferroviaria.