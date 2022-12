Mancano sempre meno ore all’evento musicale del Natale 2022: è in programma questa sera alle ore 20:30 presso la Chiesa della Collegiata in Piazza Savonarola a Lugo il concerto organizzato dall’associazione Lugo Music Festival. Ad esibirsi in un repertorio tratto dalla tradizione natalizia sono i BMST Singers, un coro formato da quaranta voci della Bernstein School of Music Theater di Bologna, una delle più rinomate accademie italiane di formazione nelle arti dello spettacolo. Il coro sarà diretto da Shawna Farrell, fondatrice dell’accademia, e Vincenzo Li Causi. Maria Galantino accompagnerà il coro al pianoforte. L’ingresso all’evento è gratuito. Info su www.lugomusicfestival.org