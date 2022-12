La Fenix conquista un punto sul campo del Gut Chemical Bellaria al termine di un match molto combattuto. Un successo che consente alle faentine di restare al secondo posto, ma alle spalle l’Emanuel Rimini si porta sotto di due lunghezze. La capolista Cervia è invece avanti di quattro punti.

“Non abbiamo giocato una brutta partita – sottolinea coach Angelo Manca -, ma nei momenti decisivi del terzo e del quarto set abbiamo commessi errori evitabili. Le prime due frazioni le abbiamo ben interpretate poi nelle due successive non siamo stati molto attenti, anche se c’è sempre stata una buona reazione. Il tie-break è invece stato a senso unico per noi come dimostra il risultato di 15-4. Tutto sommato sono soddisfatto della prestazione”.

Nel prossimo turno la Fenix ospiterà sabato 17 dicembre alle 17 la Retina Cattolica Volley, ultimo match del girone d’andata.

Gut Chemical Bellaria – Fenix Faenza 2-3 (13-25; 20-25; 25-22; 25-21; 4-15)

BELLARIA: Nicoletti 7, Sintini 11, D’Aloisio 5, Palermo 1, Cantonucci 6, Glioli (L), Pascucci ne, Strada 17, Ferrari ne, Ceccarelli 6. All.: Balzani

FAENZA: Alberti 13, Goni 2, Solaroli 15, Gorini 11, Scardovi 6, Bertoni 7, Betti 5, Emiliani 4, Baldani 4, Spada 7, Seganti (L2), Ronchi (L1), Guardigli ne, Maines 9. All.: Manca

ARBITRI: Marchetti – Casadei

NOTE. Punti in battuta: BE: 10, FA: 18; Errori in battuta: BE: 6, FA: 11; Muri: BE: 7, FA: 9.