Si gode il periodo di sosta del campionato l’Under 19 del Faenza Calcio di Nicola Cavina con la certezza del qualificato matematicamente per la fase successiva.Dopo la vittoria vince sui titoli di coda del match con il Granamica grazie alla zampata del capocannoniere Federico Zani (23 reti con un solo rigore), dopo due grandi interventi del portiere Nicolas Bertini. Un successo fondamentale, perchè a due giornate al termine della stagione regolare il Faenzacapolista si è già Mantiene intanto quattro punti di vantaggio sul Misano, prossimo avversario in trasferta sabato 6 aprile e sei sul Medicina, terzo.

La Virtus Faenza di Alessandro Tosti perde in casa 1-2 proprio con il Misano. Gol biancoverde di Fochi. Sabato 6 aprile (ore 15) la Virtus giocherà in casa con la Savignanese allo “Juri Samorini”.

Altra sconfitta, ancora di misura, per la squadra Under 17 Allievi Élite della Virtus guidata da Daniele Valmori battuta 0-1 dall’Imolese.

L’Under 16 del Faenza di Alberto Fiorentini vince ancora in trasferta, imponendosi 5-4 sul difficile campo della bolognese Fossolo grazie alla tripletta di Longo e ai gol di Nenni e Lika.

La squadra Allievi U16 della Virtus Faenza di Mattia Ravara dopo la vittoria 2-0 sul campo della Stella Azzurra grazie ai gol di Decesari e Melandri e il pareggio a reti bianche 0-0con la ravennate Compagnia dell’Albero nel recupero di campionato, mette a segno un bel successo superando 5-1Valsanterno grazie alla doppietta di Tassinari e alle reti di Ndiaye, Monti e Lamacchia.

Risultati delle due squadre Under 15 (Giovanissimi 2009), che portano i colori della Virtus: la regionale di Graziano Fantoni ha vinto 2-0 sul campo del Medicina grazie alle reti di Ricci e Bassetti poi pareggia 0-0in amichevole con il Classe.

La provinciale di Matteo Negrini espugna il campo dello Sparta Castel Bolognese grazie ai gol di Calamelli e Tshomi: 1-2 il risultato finale.

La squadra Under 14 (Giovanissimi 2010) della Virtus di Riccardo Pazzi supera 3-0nel recupero lo Sporting Lugo, grazie ai gol di Asirelli, Baroncini e Shehu, ma poi viene fermata dal Sanpaimola che prevale 2-0.

I pari età del Faenza di Fabrizio Ciottoli vincono 3-1 il derby con il Faventia. A segno Xuvani, Fregnani e Haddou. Il successo pone una seria ipoteca per il terzo posto in classifica finale alle spalle di Virtus e SanpaImola.

La formazione Virtus Esordienti 2011 di Mattia Ravara e Matteo Foschini pareggia con il Ravenna, mentre i pari età del Faenza guidato da Angelo Marchetti vincono con l’Erika Lavezzola.

La squadra Esordienti 2012 del Faenza di Marco Emiliani e Francesco Di Nunzio viene sconfitta dal Cervia.

Infine l’Under10 (2013) della Virtus Faenza supera il Low Ponte.