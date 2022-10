L’associazione U.O.E.I. Faenza, attiva in vari settori legati alla montagna e al tempo libero, ha iniziato i festeggiamenti per i 110 anni dalla fondazione (1 novembre 1912) con il pranzo sociale al ristorante “Monte Brullo” a Santa Lucia di Faenza

Il sindaco di Faenza Massimo Isola e Pier Giorgio Gulmanelli, presidente della sezione manfreda dell’U.O.E.I., hanno premiato Mario Bergamini, Romano Morelli e Alina Zannoni, i tre soci che hanno tagliato il traguardo dei 50 anni di iscrizione ininterrotta.

Il sindaco Isola ha sottolineato il “valore di associazioni come l’U.O.E.I. che con la loro attività forniscono un contributo per la vita della comunità nel passaggio delle generazioni testimoniato da storie di dedizione e impegno come chi è socio da tanti anni”.

Sono stati consegnati riconoscimenti anche a 22 soci che hanno festeggiato le nozze d’argento con l’associazione.

La giornata, iniziata con una visita guidata in centro città alla Residenza Municipale, al Palazzo del Podestà e al Teatro comunale “Masini”, si è conclusa con la presentazione del programma della 55esima edizione della “Festa della Montagna”, che si svolgerà dal 5 al 13 novembre.

Una rassegna ricca perché affianca la mostra di quadri e foto “Visione e meraviglia” di cinque artisti alla Galleria Comunale d’arte, da sabato 5 novembre (inaugurazione alle ore 18.30) a tre incontri con i protagonisti, eventi tutti con ingresso libero.

Lo stesso 5 novembre (ore 21) a Faventia Sales in esclusivail documentario “100 anni insieme per la natura”, dedicato ai Parchi Nazionali del Gran Paradiso e d’Abruzzo, Lazio e Molise, i primi a essere istituiti in Italia un secolo fa e “Alpini sulle vette” per i 150 della istituzione del Corpo con Giuseppe “Bepi” Magrin, guida alpina militare, scrittore, alpinista. Vetrina anche per il Gran Paradiso Film Festival, manifestazione internazionale di cinema naturalistico.

Altre due serate (alle ore 21) alla sala “Zanelli” del centro fieristico in viale Risorgimento. Giovedì 10 ospite il trentino Franco Nicolini, nota guida alpina, maestro di alpinismo, allenatore di sci alpinismo, con i 150 anni della SAT e i 70 del Film Festival di Trento. Venerdì 11 primattore il famoso campione di sci di San Vigilio di Marebbe, Manfred Moelgg, vincitore di tre medaglie ai Mondiali e una Coppa del Mondo di slalom speciale e il comprensorio dove è cresciuto sportivamente, Plan de Corones dove si trova il museo Lumen di fotografia di montagna.

I soci premiati per i 25 anni di iscrizione all’UOEI

Paola Bernabò, Massimo Biraghi, Anna Boschi, Paolo Capra, Paola Carcelli, Maria Carloni, Fulvia Caturelli, Alessandro Cornacchia, Gian Carlo Drei, Gabriella Galeotti, Ivo Garavini, Maria Grazia Laghi, Alfredo Liverani, Laura Matteucci, Dina Monti, Livio Quaggio, Giovanna Sangiorgi, Roberta Sangiorgi, Sergio Suzzi, Giuseppina Tronconi, Anna Taroni, Maria Teresa Villa.