Il Comune di Ravenna cerca progetti e innovatori per la rigenerazione del quartiere Darsena | VIDEO

Il Comune di Ravenna cerca progetti e innovatori per la rigenerazione del quartiere Darsena. Nel pomeriggio di venerdì, è stata presentata la chiamata pubblica che dà il via al percorso di partecipazione e collaborazione, all’interno del progetto europeo DARE, per raccogliere raccogliere proposte e progetti per la rigenerazione della Darsena. “Verso la Tattica Darsena 2022-2023” il titolo del percorso aperto a enti non profit, imprese, proprietari delle aree e degli immobili già presenti, i comitati, gli enti, le società pubbliche e i cittadini organizzati in gruppi informali.