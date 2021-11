Provincia di Ravenna protagonista a The Voice Senior nella serata di venerdì 26 novembre, quando sono saliti sul palco della trasmissione di Rai 1 il brisighellese Daniele Conti e Vittorio Bonetti, di Alfonsine, residente a Villanova Bagnacavallo.

The Voice Senior è il programma che nasce dall’esperienze di The Voice of Italy e offre la possibilità a persone che hanno sempre avuto la musica nel cuore di salire su un palco importante e avere una seconda possibilità dopo i 60 anni.

Per i due concorrenti della provincia di Ravenna i risultati sono stati opposti. Daniele Conti, che da bambino aveva fatto emozionare l’Italia cantando allo Zecchino d’Oro “Il pinguino Belisario, campione d’incassi del 1966, non è riuscito, con la sua interpretazione di “La leva calcistica della classe ’68” di Francesco De Gregori, a convincere la giuria formata da Orietta Berti, Gigi d’Alessio, Clementino e Loredana Bertè ed è stato eliminato durante la fase delle Blind Auditions, ovvero quando i concorrenti devono essere scelti da uno dei giurati che poi lo seguirà in veste di coach.

Vittorio Bonetti, invece, con “A muso duro” di Pierangelo Bertoli ha convinto Gigi D’Alessio e Clementino, scegliendo poi di aggregarsi alla squadra di quest’ultimo. Insieme al cantante di Napoli, Bonetti ha invece eseguito un fuori programma suonando a quattro mani al pianoforte “Disperato erotico stomp” di Lucio Dalla, per poi salutare il pubblico. Tornerà sul palco di Rai 1 quando inizierà la seconda fase del concorso, i Knock Out: i concorrenti si sfideranno fra loro con un cavallo di battaglia e il coach dovrà decidere chi far andare avanti nella gara. Solo due concorrenti per ogni team accederanno alla finale.

Il vincitore del talent show, decretato tramite il televoto da casa via telefono fisso o mobile, si aggiudicherà la pubblicazione di una canzone da parte della casa discografica Universal Music Italia e un vinile con tutti i brani che ha realizzato durante il programma.